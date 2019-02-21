Son Dakika Haberleri: Menemen Belediyespor'da Kaya'dan Uyarı

Menemen Belediyespor'da Kaya'dan Uyarı

54 dakika önce

TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda lider Tuzlaspor'u 3-1 yenerek şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelen Menemen Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya, iç sahada oynanacak Fethiyespor maçı öncesi uyarılarda bulundu.

Menemen Belediyespor'da Kaya'dan Uyarı, System.String[]


TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta geçen hafta deplasmanda lider Tuzlaspor'u 3-1 yenerek şampiyonluk yarışında iddialı konuma gelen Menemen Belediyespor'da teknik direktör Suat Kaya, iç sahada oynanacak Fethiyespor maçı öncesi uyarılarda bulundu. Rakiplerinin alt sıralardan kurtulma mücadelesi verdiğini belirten Kaya, "Tuzlaspor gibi çok zorlu bir deplasmanda kazanarak dönmek takıma inanılmaz moral verdi. Ancak bu maç geride kaldı. Önceki hafta sonuncu Tokatspor'u sahamızda yenememiştik. O nedenle çok dikkatli olmalıyız. Seri başlatıp liderliği almak istiyoruz. Fethiyespor alt sıralarda bulunsa da kolay mağlup olmayan bir takım. Rakibe saygı duyacağız ve disipline elden bırakmayacağız" diye konuştu. - İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.02.2019 01:04 Kaynak: DHA

Türkiye Futbol Federasyonu, Fethiyespor, Menemen Belediyespor, Spor
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