Menemen FK Golsüz Beraberlik İle İlerleme Kaybediyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen FK geçen hafta deplasmanda Isparta 32 Spor'a 1-0 kaybederken, bu hafta ise evinde Kırklarelispor'la golsüz berabere kalarak avantaj kaybetti. İki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremedi, maç başladığı gibi sona erdi. Bu sonucun ardından Menemen FK 39 puana yükselip Play-Off dışında kaldı. Kırklarelispor ise 24 puana ulaştı.
