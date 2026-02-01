Menemen FK Golsüz Beraberlik İle İlerleme Kaybediyor

2'nci Lig Kırmızı Grup'ta Play-Off mücadelesi veren Menemen FK geçen hafta deplasmanda Isparta 32 Spor'a 1-0 kaybederken, bu hafta ise evinde Kırklarelispor'la golsüz berabere kalarak avantaj kaybetti. İki takım da girdikleri pozisyonları değerlendiremedi, maç başladığı gibi sona erdi. Bu sonucun ardından Menemen FK 39 puana yükselip Play-Off dışında kaldı. Kırklarelispor ise 24 puana ulaştı.