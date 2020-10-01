Menemenspor'a Taşkın müjdesi

TFF 1'inci Lig'de ilk 3 maçından yalnız bir beraberlik alarak dibe demir atan Menemenspor'da pazar günü deplasmanda oynanacak Balıkesirspor karşılaşması öncesi Taşkın Çalış'ın iyileşmesi sevinç yarattı. 3 haftadır forma giyemeyen deneyimli orta saha oyuncusunun takımla çalışmalara başladığı bildirildi. Teknik direktör Cenk Laleci'nin Balıkesirspor müsabakasında kaptan Taşkın'a yine ilk 11'de görev vermeyi düşündüğü öğrenildi. Sarı-lacivertlilerde 5-2 kaybedilen Tuzlaspor maçında kırmızı kart gören Sikiru ise cezalı durumda.