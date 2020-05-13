Son Dakika › Spor › Menemenspor'dan amatörlere destek - Son Dakika Spor
Menemenspor'dan amatörlere destek
6 saat önce
TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor, İzmir'de faaliyet gösteren amatör kulüplerini unutmadı.
TFF 1'inci Lig'de mücadele eden Ekol Göz Menemenspor, İzmir'de faaliyet gösteren amatör kulüplerini unutmadı.Sarı-lacivertli yönetim, hem koronavirüs pandemisi hem de mübarek ramazan ayı olduğu için amatör kulüpler için bin kilogram bulgur ve bin paket makarna dağıttı. Ekol Göz Menemenspor Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Avcı, erzakları gerekli kulüplere dağıtılması için İzmir Büyük Şehir Belediyesi Spor Daire Başkanlığına teslim etti. Avcı, "Mübarek Ramazan ayında ve salgın döneminde yönetim kurulumuz olarak İzmir'deki amatör kulüplerimize karınca kararınca yardım etmek istedik. Gerekli yerlere teslim ettik. En kısa zamanda ihtiyaç sahiplerine kavuşacağından eminiz. Bu zor günleri birlik ve beraberlik içinde atlatacağız" diye konuştu.
Haber Yayın Tarihi: 13.05.2020 11:24 Kaynak: DHA
Son Dakika Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Michael Seri'nin gönderilmesini istiyor Sumo güreşçisi Shobushi, koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti FETÖ'nün futbol yapılanması davasında gerekçeli karar belli oldu Ümit Özat sulu derbide, Köln'e transferi öncesi Song'tan bilgi aldığını itiraf etti Felipe Melo'dan Fenerbahçe'ye gönderme: Bana her 12 Mayıs seni hatırlatıyor Hasan Şaş'ın istifa süreci, PSG maçında takımı fırçalamasıyla başladı! Kimseye veda etmeden ayrıldı Fenerbahçe'nin yeni transferi İsmail Yüksek formayı giydi: Emeği geçen herkese teşekkürler Serbest dalış dünya rekortmeni milli sporcu Şahika Ercümen: Benim olduğum Survivor felaketti Bolu'nun ilk kadın kulüp başkanı Ayşe Aydın, görevinden istifa etti Fatih Terim'den önemli fedakarlık! 600 bin euroluk alacağını erteledi Eğer ligler iptal edilirse, Yüksel Yıldırım Samsunspor'u ligden çekecek Pascal Nouma'dan Survivor'a veda eden Ersin Korkut'a destek mesajı: Sen benim şampiyonumsun Fenerbahçeli Vedat Muric, İngiliz devi Tottenham'da oynamak istiyor Netflix, Amerika Kadın Milli Takımı'nın 1999 yılındaki jenerasyonunu anlatan film yapacak Real Madrid, Trabzonspor'dan Alexander Sörloth'u kadrosuna katmak istiyor