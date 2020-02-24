Menemenspor evinde Adana Demirspor'la oynayacak

Menemenspor'un Adana Demirspor maçı karşısına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor: Selmani - Selim , Trtovac, Domgjonas, Ali Keten, Taşkın, Tayfun, Murat Erdemir , Mustafa, Samed, Ali Özgün.

Ev sahibi sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan sağ bek Rıdvan'ın yanı sıra cezalı sol bek Ercan müsabakada forma giyemeyecek. Teknik direktör Cenk Laleci, Adana Demirspor karşısında kazanıp geçen haftaki kaybı telafi edeceklerini söyledi. Laleci, "Kritik bir sınava çıkacağız. Taraftarımızdan destek bekliyoruz. Hedefimiz ilk 6 içinde yer alabilmek" yorumunu yaptı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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