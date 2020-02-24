Menemenspor evinde Adana Demirspor'la oynayacak - Son Dakika
Son Dakika Spor Menemenspor evinde Adana Demirspor'la oynayacak - Son Dakika Spor

Menemenspor evinde Adana Demirspor'la oynayacak

6 saat önce

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Osmanlıspor'a 2-0 yenilerek Play-Off yarışında yara alan Ekol Göz Menemenspor, yarın evinde zirve hesapları yapan Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek.

Menemenspor evinde Adana Demirspor'la oynayacak, System.String[]

TFF 1'inci Lig'de geçen hafta Osmanlıspor'a 2-0 yenilerek Play-Off yarışında yara alan Ekol Göz Menemenspor, yarın evinde zirve hesapları yapan Adana Demirspor'la karşı karşıya gelecek. Menemen İlçe Stadı'nda 16.30'da başlayacak maçta Erkan Özdamar düdük çalacak.

Ev sahibi sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan sağ bek Rıdvan'ın yanı sıra cezalı sol bek Ercan müsabakada forma giyemeyecek. Teknik direktör Cenk Laleci, Adana Demirspor karşısında kazanıp geçen haftaki kaybı telafi edeceklerini söyledi. Laleci, "Kritik bir sınava çıkacağız. Taraftarımızdan destek bekliyoruz. Hedefimiz ilk 6 içinde yer alabilmek" yorumunu yaptı.

MUHTEMEL 11

Menemenspor'un Adana Demirspor maçı karşısına şu ilk 11 ile çıkması bekleniyor:  Selmani - Selim, Trtovac, Domgjonas, Ali Keten, Taşkın, Tayfun, Murat Erdemir, Mustafa, Samed, Ali Özgün.


- İzmir
Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Osmanlıspor, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.02.2020 11:43 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Selim Kosif'ten yönetime tepki: Her şeyi 2 yılda yaşattınız helal olsun
Fenerbahçeli taraftarlardan "Satmayın beni" diyen Ali Koç'a büyük destek Fenerbahçe - Galatasaray derbisinden sonra 57 taraftar hakkında yasal işlem yapıldı Wesley Sneijder'den Fenerbahçe'ye "ağlama" göndermesi

Son Dakika Haberleri
17:06 Gaziosmanpaşa'da moda rüzgarı
16:51 Tuba Büyüküstün'ün makyajsız fotoğrafına övgü dolu yorumlar yağdı
16:41 Arda Kural: Düşünmeye başladıkça kafam biraz karıştı
16:41 Çetin Tekindor, Abdülkadir Geylani'yi canlandıracak
16:15 Ezgi ve Elif birbirine düştü!

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.02.2020 18:25:37. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Menemenspor evinde Adana Demirspor'la oynayacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]