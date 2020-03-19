Menemenspor'un istikrar abidesi Arnavut kaleci Selmani!

Arnavut kaleci, 28 lig maçının tamamında forma giymeyi başardı.



Toplam 28 maçta 90'ar dakika forma giyen 21 yaşındaki eldiven yaptığı kritik kurtarışlarla birçok karşılaşmada takımını ipten alan isim oldu.



Menemenspor'da Selmani'nin ardından kanat oyuncusu Mustafa Çeçenoğlu 27 maçta forma giydi. Mustafa 2208 dakika sahada kalıp 4 kez fileleri sarstı.



Selmani ve Mustafa'nın yanı sıra orta saha oyuncuları Taşkın, Mehmet ve Tayfun ile forvet Ali Özgün teknik ekibin diğer vazgeçilmezleri arasına girdi.



