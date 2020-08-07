Mengen Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu yapıldı - Son Dakika

Mengen Muhtarlar Derneği başkanlığına, Ali Yiğit yeniden seçildi.

Mengen Muhtarlar Derneği Olağan Genel Kurulu, Anadolu Aşçılık ve Turizm Meslek Lisesinde yapıldı.

Açılış konuşması ve divanın oluşturulmasının ardından saygı duruşunda bulundu ve İstiklal Marşı okundu.

Tek aday olan Ali Yiğit, konuşmasında, genel kurula katılan muhtarlara ve misafirlere teşekkür etti.

Yönetim kurulu faaliyetleri ve tahmini bütçenin okunmasının ardından, genel kurulun 3 yılda bir yapılması önerisi kabul edildi.

Daha sonra yapılan oylamada, Ali Yiğit yeniden başkanlığa getirildi.