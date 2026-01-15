Mengen Sobası Ustası Gençlere Öğretmek İstiyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mengen Sobası Ustası Gençlere Öğretmek İstiyor

15.01.2026 11:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bolu'nun Mengen sobasını 35 yıldır üreten Halil Akdeniz, mesleğini gençlere aktarmak istiyor.

Düzce'nin Yığılca ilçesinde, dayanıklılığı ve çok yönlü kullanımıyla ön plana çıkan Bolu yöresine ait Mengen sobasını, 35 yıldır el emeğiyle üreten 63 yaşındaki Halil Akdeniz, babasından öğrendiği mesleğini gençlere öğretmek istiyor.

Bolu'nun Mengen ilçesinde evlerin vazgeçilmezi olan Mengen sobası, kış şartlarının çetin geçtiği çevre illerin kırsal kesimlerinde de üretilip kullanılıyor.

Komşu il Düzce'nin köyünde zanaatın son temsilcilerinden biri olarak geleneği yaşatan evli ve 3 çocuk babası Akdeniz, Yedigöller Milli Parkı güzergahındaki Yığılca ilçesine bağlı Mengen köyünde, 20'li yaşlarda evlerinin bodrumunda oluşturdukları atölyede babasından öğrendiği mesleğini sürdürüyor.

Akdeniz, yapımında genelde 2-3 milim kalınlığında sac kullanılan sobayı, 35 yıldan bu yana dayanıklı olması ve ısıyı daha fazla tutması dolayısıyla 6 milim sacdan üretiyor. Kullanım amacına göre tasarım ve ölçülendirme yaptıktan sonra parçaları kesim, pres ve bükümle forma sokan Akdeniz, gövdenin kaynaklanmasının ardından ızgara, kapak ve fırın haznesi kısımlarını monte ediyor.

Sipariş usulüyle sobalarını imal eden 63 yaşındaki Akdeniz, AA muhabirine, geleneksel Mengen sobası imalatına gençlik yıllarında başladığını söyledi.

Mesleğin babasından miras kaldığını aktaran Akdeniz, "Babam o dönemlerde orak, bıçak yapardı. Asker ocağında da zaten kaynakçıydım. O zamanlar köyümüzde doğru dürüst elektrik yoktu. Daha sonra elektriğimiz geldi ve evimizin alt kısmında iş yerimizi açtık. Burada babamdan öğrendiğim zanaatı ilerlettim ve çok şükür devam diyorum." diye konuştu.

"Depremlerden etkilenen illere yaklaşık 100 soba yolladım"

Akdeniz, Mengen sobası imalatında tasarım ve ölçülendirmeden kesme, birleştirme, sızdırmazlık ve çekiş kontrollerine kadar titizlikle çalıştığını anlatarak, "Sobayı adam gibi yaparsan emeğinin karşılığı da çıkıyor. Ben bunu yapalı 35 sene oldu. Çok şükür hiçbir komşumdan, müşterimden şikayet almadım." şeklinde konuştu.

"Mengen sobası yapımına ev tipiyle başladım, bahçelerde de kullanılabilen ve yemek pişirme özelliği olan ördek modeliyle devam ettim. Artık yaş geçti, gençlere öğretmek istiyorum. Çok güzel bir zanaat." diyen Akdeniz, ilerleyen yaşına rağmen mesleğini severek sürdürdüğünü dile getirdi.

Akdeniz, sipariş usulüyle üretim yaptığını belirterek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Geçmişte Almanya'ya kadar sobalar gönderdim. 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen illere de yaklaşık 100 soba yolladım, helal olsun. Evde oturup bir çayı bile zor içiyorum. Hemen iş yerime inesim geliyor çünkü bu zanaat bana babamdan kalma. Yaşım 63 ama hala daha merakım var. Geçen sene çevre il ve ilçelere de 6-7 soba gönderdim. Çocuklarımı da bu meslek sayesinde yetiştirdim. Biri mühendis diğeri de kendine dükkan açtı ama hiçbiri bu mesleği merak etmiyor. Ben zanaatıma ölene kadar devam edeceğim. Burası benim ekmek kapım, ne kar yağar ne yağmur, çayımı demler çalışmaya devam ederim."

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Ekonomi, Akdeniz, Mengen, Güncel, Bolu, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mengen Sobası Ustası Gençlere Öğretmek İstiyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı Ablasının tabancayla öldürdüğü Eylül son yolculuğuna uğurlandı
Aydın’da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı Aydın'da yaşanan kreş skandalında 6 kişiye dava açıldı
Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler Teyzesinin boğazını kesip kolonya ile yakan sanık suçu yasak aşkına attı: Beni yönlendirdiler
Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek Leyla Aydemir davası sil baştan görülecek
Uçakta neler olmuş neler Rabia Karaca’nın utanarak anlattığı “Cinsel ilişki“ detayı Uçakta neler olmuş neler! Rabia Karaca'nın utanarak anlattığı "Cinsel ilişki" detayı
Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi! Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı

11:57
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
MSB görüntüleri yayınladı: Türkiye sınırında dikkat çeken hareketlilik
11:49
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
Hasan Şaş isyan etti: Alın, yeter ki oyuncu alın
11:35
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
İran Devrim Muhafızları teyakkuza geçti: Hazırlık seviyemiz en üst düzeyde
11:21
Hakan Çakır davasında adliye karıştı Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
Hakan Çakır davasında adliye karıştı! Sanık yakınlarından tahrik edici sloganlar
11:19
Tüm dünya onu konuşuyordu Erfan Soltani’nin akıbeti belli oldu
Tüm dünya onu konuşuyordu! Erfan Soltani'nin akıbeti belli oldu
11:15
Ekrem İmamoğlu’nun diploma davasında gerginlik
Ekrem İmamoğlu'nun diploma davasında gerginlik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2026 12:37:59. #7.11#
SON DAKİKA: Mengen Sobası Ustası Gençlere Öğretmek İstiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.