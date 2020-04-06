Son Dakika › Ekonomi › Menşe Şahadetnamesi’nde yaşanan mağduriyet giderildi - Son Dakika Ekonomi
Menşe Şahadetnamesi’nde yaşanan mağduriyet giderildi
1 saat önce
Yazarımız Vahap Munyar'ın 24-27 Ocak tarihli yazılarında ayrıntılarıyla gündeme getirdiği, menşe tespitinde yaşanan karışıklıktan dolayı doğan mağduriyet, Ticaret Bakanlığınca giderildi.
Yazarımız Vahap Munyar'ın 24-27 Ocak tarihli yazılarında ayrıntılarıyla gündeme getirdiği, menşe tespitinde yaşanan karışıklıktan dolayı doğan mağduriyet, Ticaret Bakanlığınca giderildi.
Haber Yayın Tarihi: 06.04.2020 04:55
Son Dakika Almanya'da koronavirüs nedeniyle ölenlerin sayısı bin 500'ü geçti KKTC'de 7 yaşındaki bir çocukta koronavirüs tespit edildi YERLİ İLAÇ FİRMASI KORONAVİRÜS TEDAVİSİNDE KULLANILAN İLACIN ÜRETİMİNE BAŞLADI Ücretsiz maske dağıtımında başvurular e-Devlet üzerinden devam edecek