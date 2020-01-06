Menteşe'de kadınlara "Yakın Savunma" eğitimi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Menteşe'de kadınlara 'Yakın Savunma' eğitimi - Son Dakika

Menteşe'de kadınlara "Yakın Savunma" eğitimi

6 saat önce

Menteşe Belediyesi tarafından 18-60 yaş arası kadınlara, olası bir saldırı ve şiddet durumu ile karşılaştıklarında kendilerini koruyabilmeleri adına öz savunma ve yakın savunma eğitimi veriliyor.

Menteşe'de kadınlara

Menteşe Belediyesi tarafından 18-60 yaş arası kadınlara, olası bir saldırı ve şiddet durumu ile karşılaştıklarında kendilerini koruyabilmeleri adına öz savunma ve yakın savunma eğitimi veriliyor.


Menteşe Belediyesine ait Zihni Derin İş Merkezindeki Karate Salonunda, Karate ve Judo Antrenörü eşliğinde öz savunma eğitimi alan 60 kadın kendilerini savunma stratejilerini öğreniyor.


Öz savunma atölyesi projesi ile ilgili bilgi veren Menteşe Belediye Başkanı Bahattin Gümüş, "Maalesef ki bu süreçte ülkemizde özelliklere kadınlara yönelik saldırı ve şiddet çok fazla arttı. Bizde bu konudaki hassasiyetimiz nedeniyle öz savunma atölyemizi kurduk. Kadınlarımız öz savunma atölyemizde kendilerini ve sevdiklerini savunabilecek şekilde, teorik ve pratik eğitim içeren karate ve judo dersleri alıyorlar. Atölye çalışmalarımız kapsamında sadece Karate ve Judo eğitimi değil, kadın hakları ile ilgili de eğitimler vereceğiz" dedi.


Öz Savunma Atölyesine katılmak ve eğitim almak isteyen kadınlar Konakaltı İskender Alper Kültür Merkezine başvuruda bulunabilecek. - MUĞLA

Menteşe, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 11:20 Kaynak: İHA
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