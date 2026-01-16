Menteşe Gençlik Merkezi'nde Kış Etkinlikleri - Son Dakika
Menteşe Gençlik Merkezi'nde Kış Etkinlikleri

Menteşe Gençlik Merkezi\'nde Kış Etkinlikleri
16.01.2026 14:56
Menteşe Uluslararası Gençlik Merkezi, tatilde gençlere çeşitli etkinliklerle gelişim imkanı sunuyor.

Menteşe Uluslararası Gençlik Merkezi, yarıyıl tatilinde çocukları ve gençleri bilimden sanata, spordan edebiyata kadar uzanan geniş bir etkinlik yelpazesiyle buluşturuyor.

Menteşe Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Uluslararası Gençlik Merkezi, 2025-2026 eğitim-öğretim yılı sömestr tatili için kapılarını ardına kadar açıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın (GSB) vizyon projesi olan "Gençlik Kış Kulübü" kapsamında hazırlanan programla, gençler tatili sadece dinlenerek değil, kendilerini geliştirerek geçirecek.

Programda; resim, seramik, ebru, müzik ve drama atölyeleri ön plana çıkıyor. Kitap okuma saatleri ve yazarlık söyleşileriyle desteklenen etkinlikler, gençlerin edebiyatla olan bağını güçlendirirken kendilerini ifade etme yeteneklerine de katkı sağlayacak.

Program dahilinde; Deneyap Teknoloji Atölyeleri, Robotik Kodlama uygulamaları, Uzay ve Havacılık çalışmaları, eğlenceli bilimsel deneyler gerçekleştirilecek. Bu uygulamalı çalışmalar sayesinde gençler, teorik bilgileri pratiğe dökerek keşfetme ve üretme heyecanını yaşayacak. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Etkinlikler, Teknoloji, Gençlik, Kültür, Sanat, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Menteşe Gençlik Merkezi'nde Kış Etkinlikleri - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

