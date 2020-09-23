Mera Çayı'nı kirleten firmaya ceza yağdı - Son Dakika

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Ankara'daki Mera Çayı'na atık yağ bıraktığı tespit edilen firmaya 2 milyon 212 bin TL ceza keserek faaliyetini durdurma kararı aldı.

Çevre ve şehircilik Bakanlığından yapılan açıklamada, "Ankara Mera Çayı'ndaki kirliliğin ardından Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekiplerimizce gerçekleştirilen inceleme ve analizler neticesinde, çaya atık yağ bıraktığı tespit edilen firmaya 2 milyon 212 bin TL ceza uygulanmış ve firmanın faaliyeti durdurulmuştur" denildi. - ANKARA