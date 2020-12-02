Mera gübreleme çalışmaları - Son Dakika

Aslanapa İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından Aslanapa ilçe merkezine yakın mera alanında gübreleme çalışmaları yapıldığı bildirildi.

Aslanapa ilçesinde kışlık kaba yem açığını kapatarak, hayvancılıkta en önemli girdi maliyetini oluşturan yem ihtiyacını en az maliyetle karşılamak ve ot kalitesini arttırmak amacıyla yürütülen 'Mera Islahı ve Amenajmanı Projesi' sonbahar dönemi gübreleme çalışmaları aralıksız devam ediyor.

Aslanapa İlçe Tarın ve Orman Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Kaba yem açığını azaltacak doğal mera alanlarında yapılan ıslah projeleri ile ilçemiz hayvancılığının geliştirilmesi ve verimin arttırılarak daha az maliyetle çiftçimizin daha fazla kazanmasının hedefliyoruz. Aslanapa ilçe merkezimize yakın meralarımızın iyileştirilmesi ve bakımı çalışmaları kapsamında güz gübrelemesi yaptık. Emeği geçenlerin ellerine sağlık, lütfen meralarımızı hep birlikte koruyalım" ifadeleri kullanıldı. - KÜTAHYA