Merakla izlediler ama define hayali boş çıktı
18 dakika önce
Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde izinli yapılan define kazısını çok sayıda vatandaş merakla izledi.
Tekirdağ
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 12:49 Kaynak: İHA
'ın Malkara
ilçesinde izinli yapılan define kazısını çok sayıda vatandaş merakla izledi. Saatlerce yapılan kazı hayal kırıklığıyla sona erdi.
Edinilen bilgiye göre, Gazibey Mahallesi'nde bir aileye ait arazide yer sahipleri, Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü'ne başvurdu ve define arama izni aldı. Gündüz saatlerinde polis ekiplerinin de güvenlik önlemi aldığı aramalarda, iş makinesi yardımıyla yaklaşık 8 metrelik çukur kazıldı. Kazıyı takip eden yer sahipleri ve mahalle sakinleri, define olduğu iddia edilen yerde heyecanla bekledi. Ancak saatler süren aramalar olumsuz neticelendi ve define bulunamadı. - TEKİRDAĞ
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