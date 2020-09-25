Meral Kaplan: Hiçbir tazminat istemiyorum.... Yeter ki bitsin artık!

Mahkeme, reddi hakim talebinin yazılı olarak yapılması için duruşmayı erteledi. İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'nde görülen duruşmaya Kaplan ile Kiani katıldı. Tanık ifadelerinin ardından hakimin daha önce dinlenen tanığın yeniden dinlenmek istemesi üzerine tartışma yaşandı. Duruşma salonundan güvenlik eşliğinde çıkartılan Kaplan, "Hiçbir tazminat istemiyorum. Yeter ki bitsin artık" dedi. m