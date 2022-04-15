Meram Belediye Başkanı Kavuş mahalle iftarına katıldı - Son Dakika

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Çomaklar Mahallesi'nde düzenlenen iftar programında, vatandaşlarla bir araya geldi.

Çomaklı Mahalle Muhtarlığınca verilen iftara katılan Kavuş, iftar sonrası vatandaşların sorunlarını dinledi.

Teravih namazının ardından Karadiğin Deresi ile Karadiğin Mahallesi'ni ziyaret eden Kavuş, vatandaşlarla çay eşliğinde sohbet etti.

Ziyaretlerin ardından açıklamalarda bulunan Kavuş, merkeze uzak mahallelerin her birini ziyaret etmeye özen gösterdiklerini söyledi.

Ramazan ayındaki iftar programları sayesinde vatandaşları dinleme fırsatı bulduklarını ifade eden Kavuş, "Ziyaretlerimizde hemşehrilerimizle oluşturduğumuz sohbet ve muhabbet halkası bunun en güzel ispatı. Bayram günü yaklaştıkça bu ziyaretleri sürdürmeye mahalle sakinleriyle buluşmaya devam edeceğiz." diye konuştu.