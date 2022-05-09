Meram Belediyesi'nin emekli lokallerinde kurslar başladı - Son Dakika

Meram Belediyesi'nin hizmete açtığı emekli lokallerinde kişisel gelişim kurs programları başladı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Meram Halk Eğitim Merkezi işbirliğiyle gerçekleştirilen "Yetişkinler İçin Okuma Yazmayı Geliştirme Kurs Programı"nda ilk ders "Dijital Vatandaşlık Bilgisi" oldu.

Meram Halk Eğitim Merkezi uzmanları tarafından anlatılan derslerde yaşlılara ve emeklilere dijital dünyada etik ve ahlak, güçlü şifre, teknolojiyi doğru kullanma, e-devlet uygulamalarının kullanımı, dijital ortamda alışveriş yapılırken dikkat edilmesi gerekenler, internet bankacılığı ve dijital eğitim gibi konuların yanı sıra dijital dolandırıcılık noktasında alınacak tedbirler anlatıldı.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, konuya ilişkin, emeklilerin günlerini dolu dolu geçirmeleri, birbirleriyle sohbet edip hayata sıkı sıkıya bağlanmaları ve boş zamanlarını en güzel şekilde değerlendirmeleri adına son dönemde ilçeye 6 yeni emekli lokali kazandırdıklarını belirtti.

Var olan 5 lokalin de baştan sona yenilendiğini hatırlatan Kavuş, başlatılan eğitimler sayesinde bu tesisleri kullananların vaktini en güzel şekilde değerlendirmelerinin önünün açıldığını vurguladı.