Mercedes-AMG Petronas F1 Takımı çifte rekor için piste çıkıyor - Son Dakika

Bu sezon düzenlenen 11 yarışın 9'unu kazanan Mercedes-AMG Petronas Formula 1 Takımı, galibiyet serisini devam ettirmek istiyor.

İlk 11 yarış sonucunda Mercedes-AMG Petronas, 391 puanla markalar sıralamasında açık ara liderliğini sürdürüyor. Sürücüler Şampiyonası'ndaysa Lewis Hamilton 230 puan ile yedinci dünya şampiyonluğuna doğru liderliğini koruyor. Valtteri Bottas ise 161 puanla ikinci sırada yer alıyor.

Portekiz GP'si yeni rekorların egale edilme ihtimali sebebiyle özel bir önem taşıyor. Lewis Hamilton'un bu yarışı kazanması halinde, 92. zaferine ulaşarak, Michael Schumacher'in 91 yarış kazanma rekorunu geçebilir. Mercedes-AMG Petronas'ın kazanması halinde ise Mercedes-Benz'in ürettiği motorlar ile yarışan araçlar aralıksız olarak 229. mücadeleden puan alarak, bu alanda rekoru elinde bulunduran Ford'u geçebilir.