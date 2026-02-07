Meriç Nehri Taşınca Çiftlikler Su İçinde Kaldı - Son Dakika
Meriç Nehri Taşınca Çiftlikler Su İçinde Kaldı

07.02.2026 15:10
Edirne'de Meriç Nehri'nin taşması sonucu tarım alanları ve hayvanlar su altında kaldı.

MERİÇ, YATAĞINDAN TAŞTI

Edirne'de son yağışlar ve Bulgaristan'daki barajlardan su bırakılmasıyla birlikte debisi 1213 metreküp/saniyeye yükselen Meriç Nehri, NATO Köprüsü mevkisi olarak adlandırılan bölgede yatağından taştı.

HAYVANLAR KURTARILDI

Taşkın üzerine bölgede bulunan çiftlikler ile tarım alanları su altında kaldı. Çiftliklerde hayvanları bulunan vatandaşlar, traktörlerle hayvanları alıp, başka yere götürdü. Hayvanını alan Burhan Sönmez, "Meriç'in taşacağını duyunca geldim. Hemen burada bahçem var. O sırada burada su ve akıntı yoktu. Hemen içeriye girdim, dört tane yavru köpeğim vardı onları aldım. Tam çıkarken yol ağzına kadar geldim su taşmıştı burada kaldım. Sonra hemen hayvanları çıkararak buraya getirdim. Bir tane daha köpeğim vardı, onu da çıkardım. Komşularıma arayarak haber verdim. Arabayla çıkarmaya çalıştım, hatta araba da su aldı. Ama bir anda oldu. Köpeklerimi almaya girmem ile çıkmam 5 dakika sürmüştür. 5 dakikada mahalleyi tamamen su bastı. Şu anda evlerimize giriş yapamıyoruz. Bu kısım komple su doldu. 2 köpeğim daha var, onları salık bıraktım. Çıkarmaya vaktim olmadı. Sadece yavruları kurtarabildim."

Bölgede jandarma ekipleri önlem alırken, DSİ yetkilileri de gelişmeleri takip ediyor.

Umut IŞIK-Batuhan SEVER/EDİRNE,

Kaynak: DHA

