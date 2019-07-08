Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası Başkanlığı için 55 yaş önerisi
Son Dakika Ekonomi Haber

Merkez Bankası Başkanlığı için 55 yaş önerisi

1 saat önce

Ekonomist Emre Alkin, Merkez Bankası Başkanlığı'na genç kişiler yerine, geçmişte kriz yönetimi başarısı da göstermiş, çocuklarını kendi ayakları üzerinde duracak yaşa getirmiş, 55 yaş ve üzeri isimlerden birinin atanması gerektiğini söyledi.

Merkez Bankası Başkanlığı için 55 yaş önerisi, System.String[]
Ekonomist Emre Alkin, Merkez Bankası Başkanlığı'na genç kişiler yerine, geçmişte kriz yönetimi başarısı da göstermiş, çocuklarını kendi ayakları üzerinde duracak yaşa getirmiş, 55 yaş ve üzeri isimlerden birinin atanması gerektiğini söyledi. 

Altınbaş Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emre Alkin, Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya'nın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından görevden alınmasını değerlendirdi.

Görevden alma ya da alınma işlemini "çok beklemiş bir karardı" diye değerlendiren Emre Alkin "Çünkü ekonomi yönetimi faiz indirimlerinin geciktiğini düşünüyordu. Ayrıca Murat Çetinkaya'nın da son bir yıldır iletişime kapalı olduğunu yayan bir dedikodu çemberi oluşturulmuştu. Özetle, Murat Çetinkaya'nın görevden alınışı politika faizlerinden yedek akçelere kadar uzanan tartışmaların kaçınılmaz sonucu oldu" diye konuştu. 

55 YAŞ ÜSTÜ YETKİN İSİMLER ATANMALI 

Gençlerin önemli görevlere gelmesini desteklediğini ifade eden Prof. Dr. Emre Alkin, ancak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanlığı gibi bir görev için en az 55 yaşındaki bir kişinin atanmasının daha doğru olacağını savundu. Alkin bu görüşünü şöyle gerekçelendirdi:  

"Bu tür görevlerde, birkaç ciddi krizde görev almış, çözüm yolu bulmuş, yurt dışında tecrübe kazanmış, teorik ve pratik bilgisi zirve yapmış, çocukları en azından kendi ayakları üzerinde durabilecek yaşa gelmiş, birçok heves ve hırsı geride bırakmış soğukkanlı kişilerin daha başarılı olduğu görülüyor. Ayrıca hatırı sayılır tecrübeye sahip olan bu kişiler siyaset kurumunun taleplerine hayır deme üslubunu da iyi bilirler. Sürtüşme yaratmadan ikna edecek bir ifade tarzına sahip olmak önemlidir."

Son atanan başkanların kıymetli ve eğitimli kişiler olmalarına rağmen, gerekli özelliklerin tümüne yaşları gereği sahip olmadıklarını belirten Alkin "Darılmaca gücenmece olmasın. Bilgilerine ve değerlerine asla söz söylemem ama dediğim gibi, bu görevlerde başka özelliklere sahip olmak gerekiyor. Piyasa Tecrübesi ve Kurumsal Tecrübe arasında büyük fark var" ifadelerini kullandı.


- İstanbul
Haber Yayın Tarihi : 08.07.2019 01:56 Kaynak: DHA
Murat Çetinkaya, Merkez Bankası, Emre Alkin, Genç, Ekonomi
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



HDP, Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasını değerlendirdi Yaklaşık bir ay önce sözlenen oyuncu Miray Akay ve Atilla Doğukan Türkyılmaz ayrıldı AK Parti'den Merkez Bankası Başkanı Çetinkaya'nın görevden alınmasının kanunsuz olduğu iddialarına ilk açıklama Çin'in döviz rezervi Haziran'da 14 ayın zirvesine tırmandı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.7.2019 15:24:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası Başkanlığı için 55 yaş önerisi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]