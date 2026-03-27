Evini satıp, yerine aldığı şey bomba: Dalga geçenler görecek

Türkiye'de yaşayan ve iki çocuk babası olan bir vatandaş, oturduğu dairesini satarak tüm birikimiyle 1 kilogram altın aldı. Aldığı riskli kararı sosyal medya hesabından duyuran vatandaş, ailesiyle birlikte kiraya çıktığını ve tüm birikimini altına bağladığını açıkladı. Paylaşımında, bu kararı gelecekte çok daha büyük kazançlar elde etmek amacıyla aldığını ifade etti.

"4 TANE EV ALACAĞIMA İNANIYORUM"

Kendisiyle dalga geçenlere sosyal medya üzerinden yanıt veren yatırımcı, altının değer kazanmasıyla birlikte kısa sürede servetini katlayacağını iddia etti. "Şu an kiradayız ama 1-2 yıl içinde bu altın sayesinde 4 tane ev alacağıma inanıyorum" diyen adamın bu hamlesi, sosyal medyada hem destek gördü hem de büyük bir risk olarak değerlendirilerek tartışma konusu oldu.