Evini satıp, yerine aldığı şey bomba: Dalga geçenler görecek

27.03.2026 18:38
Bir vatandaş evini satıp 1 kilogram altın aldı. O anları sosyal medyada paylaşan adam, "Evliyim ve 2 çocuğum var. Kiraya geçtik. Tüm birikimimiz buydu. Sosyal medyada dalga geçenleri göreceğim. Altın sayesinde 1-2 yıl sonra 4 tane ev alacağıma inanıyorum." dedi.

Türkiye'de yaşayan ve iki çocuk babası olan bir vatandaş, oturduğu dairesini satarak tüm birikimiyle 1 kilogram altın aldı. Aldığı riskli kararı sosyal medya hesabından duyuran vatandaş, ailesiyle birlikte kiraya çıktığını ve tüm birikimini altına bağladığını açıkladı. Paylaşımında, bu kararı gelecekte çok daha büyük kazançlar elde etmek amacıyla aldığını ifade etti.

"4 TANE EV ALACAĞIMA İNANIYORUM"

Kendisiyle dalga geçenlere sosyal medya üzerinden yanıt veren yatırımcı, altının değer kazanmasıyla birlikte kısa sürede servetini katlayacağını iddia etti. "Şu an kiradayız ama 1-2 yıl içinde bu altın sayesinde 4 tane ev alacağıma inanıyorum" diyen adamın bu hamlesi, sosyal medyada hem destek gördü hem de büyük bir risk olarak değerlendirilerek tartışma konusu oldu.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (13)

  • Mk**121314 Mk**121314:
    bu o kadar kolay olsaydı ınsanlar fabrıkalarını satıp altın alır. bırde bunun ters yuzunu dusunun ne olacagı bellı olmaz 22 2 Yanıtla
  • Ferudun Bozkurt Ferudun Bozkurt:
    bence haklı iyi yapmış 4 14 Yanıtla
  • Bayram Izgoren Bayram Izgoren:
    4 tane alamzsin okadar olmaz 14 2 Yanıtla
    Çengelköylü Çengelköylü:
    4 SENE SONRA SATTIĞINI GERİ ALSIN ONADA ŞÜKREDECEK…..!! 4 0
    Çengelköylü Çengelköylü:
    2020 yılında 340 gr altın bozup daire alan komşumun o gün aldığı daire şu 550 gr altın alıyor hangisi karlı 5 yıldır kirada cebinde kaldı 0 1
  • Mahsun Oz Mahsun Oz:
    bisey diyecm altın bir yatırım aracidir mantikli düşünmek gerekirse evi satıp altına baglamanız hiç akıllı bir düşünce olmadiğini düşünüyorum şimdi ekstra fazla bir paranız var ise kalkıp yatırımınızı yaparsınız mantıklı düşünmüş diye bilirim ama bence evi satıp altına yatırım babında baglamişssa kusura bakmasın bence iyi olmamış derim 8 0 Yanıtla
  • Abdulkerim Derin Abdulkerim Derin:
    bir kg altın hep bir eve eş değerdir kiracı olduğun yanına kâr kalir 6 0 Yanıtla
    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
