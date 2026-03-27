Özgür Özel'den Uşak Belediye Başkanı'nın otel odasında gözaltına alınmasına ilk yorum

27.03.2026 16:35
Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım, Ankara’daki lüks bir otelin odasında 21 yaşındaki belediye personeli S.A. ile birlikte basılarak gözaltına alındı. Olayın yankıları sürerken CHP lideri Özgür Özel'den "Türkiye’nin dört bir yanında baskı altındayız ama dimdik ayaktayız" açıklaması geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım hakkında “rüşvet”, “irtikap” ve “ihaleye fesat karıştırma” suçlarından işlem başlatıldı. Soruşturma çerçevesinde aralarında Yalım’ın da bulunduğu 11 şüpheli gözaltına alındı.

OTEL ODASINDA GÖZALTINA ALINDI

Belediye Başkanı Özkan Yalım’ın bir otelin 902 numaralı odasında yakalandığı, gözaltı sırasında yanında Uşak Belediyesi’nde çalışan 21 yaşındaki S.A. isimli bir kadının bulunduğu tespit edildi.

ÖZGÜR ÖZEL’DEN SERT TEPKİ

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Sosyalist Enternasyonal Gençlik Örgütü Dünya Kongresi’nde yaptığı açıklamada operasyona tepki gösterdi. Türkiye’de yaşanan süreci Brezilya’daki gelişmelere benzeten Özel, Lula örneğini hatırlattı. Özel, "Türkiye’de Brezilya’da yaşanana benzer bir süreç yaşanıyor. Lula’ya atılan iftiraları, hapiste tutulmasını, seçime sokulmamaya çalışılmasını hatırlayın. Eğer biz başarırsak neyi başardığımızı düşünün" ifadelerini kullandı.

"DİMDİK AYAKTAYIZ"

CHP’nin baskı altında olduğunu savunan Özel, “Daha dün akşam Uşak Belediye Başkanımızı alıp yetkisi olmayan İstanbul Başsavcısı şu anda İstanbul’a getirtiyor. 19 belediye başkanımız içeride. 450 arkadaşımızın yargılandığı, 107’sinin tutuklu olduğu duruşma Silivri’de sürüyor. Türkiye’nin dört bir yanında baskı altındayız ama dimdik ayaktayız” dedi.

CHP’Lİ KARAOBA: HANGİ AKLIN ÜRÜNÜ?

CHP Uşak Milletvekili Ali Karaoba da gözaltı şekline tepki gösterdi. Karaoba, “Evinde gözaltına alınabilecekken otel odasında gözaltına almak hangi aklın ürünüdür?" ifadelerini kullandı.

Sevgilisine ateş ederken araya giren arkadaşını başından vurdu, intihar etti Sevgilisine ateş ederken araya giren arkadaşını başından vurdu, intihar etti
İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş’in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş'in yeğeni Murat Keleş savunma yaptı
Sahada sağlık görevlisinin olmadığını gören hakemin yaptığı hareket takdir topladı Sahada sağlık görevlisinin olmadığını gören hakemin yaptığı hareket takdir topladı
Kripto varlıklarla ilgili Meclis’e sunulan kanun teklifindeki maddeler geri çekiliyor Kripto varlıklarla ilgili Meclis'e sunulan kanun teklifindeki maddeler geri çekiliyor
Vincenzo Montella: Hedefe ulaşmak istiyoruz Vincenzo Montella: Hedefe ulaşmak istiyoruz
Trump, İran’ın verdiği “çok büyük“ hediyeyi açıkladı Trump, İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı

16:17
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
Bakanlıktan biberi fahiş fiyattan satan markete 1,8 milyon lira ceza
16:13
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor Rusya’dan ABD’ye rest
10 bin asker sevki sonrası gerilim tırmanıyor! Rusya’dan ABD’ye rest
16:07
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
Galatasaray-Fenerbahçe derbisinin tarihi belli oldu
15:37
İncirlik Üssü’nde siren sesleri MSB’den açıklama var
İncirlik Üssü'nde siren sesleri! MSB'den açıklama var
15:11
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
TSK’dan ihraç edilen Teğmen İzzet Talip Akarsu hakkında karar çıktı
12:40
İran, Hürmüz Boğazı’nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek
12:36
Bunu hesaba katmamışlardı: İran’ın planı ABD ordusunu çıldırttı
Bunu hesaba katmamışlardı: İran'ın planı ABD ordusunu çıldırttı
