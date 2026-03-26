Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı

Haberin Videosunu İzleyin
Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı
26.03.2026 21:07
26.03.2026 21:07
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı
Haber Videosu

İstanbul Fatih'te eline bıçak alan bir adam, caddede önüne çıkanlara rastgele bıçak salladı. Olayda şans eseri kimse yaralanmazken, mahallelinin kovaladığı saldırgan olay yerinden kaçtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Fatih’te eline bıçak alan bir kişi, esnaf ve vatandaşlara bıçak çekerek üzerlerine yürüdü. Mahalleli tarafından kovalanan saldırgan, olay yerinden kaçtı.

BIÇAKLA VATANDAŞLARA SALDIRDI

İstanbul Fatih’te elinde bıçakla sokağa çıkan bir şahıs, vatandaşlara rastgele saldırarak büyük panik yarattı. Saldırganın hedefi olan vatandaşlar, kendilerini korumak için sağa sola kaçıştı. Olayda şans eseri ölen ya da yaralanan olmazken, çevredeki dehşet anları bir vatandaşın cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Saldırganın tehlike saçtığını gören mahalle sakinleri, bir araya gelerek şahsı kovalamaya başladı. Kalabalığın üzerine gelmesiyle panikleyen saldırgan, ara sokaklara girerek izini kaybettirdi.

3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran’dan Pentagon’u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz İran'dan Pentagon'u şoke eden tarihi hezimet: Kaçan askerlerin peşindeyiz
İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı İstedikleri tek bir şey var İran, müzakereye de ateşkese de kapıyı kapadı! İstedikleri tek bir şey var
ABD ordusu Karayipler’de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen tekneyi vurdu: 4 ölü ABD ordusu Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı öne sürülen tekneyi vurdu: 4 ölü
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu gözaltına alındı Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu gözaltına alındı
Baklan’da milyonlarca yıllık deniz yıldızı fosili bulundu Baklan'da milyonlarca yıllık deniz yıldızı fosili bulundu
İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu İsrailli vekil Filistinli çocukların öldürülmesini savundu
Trump’tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar Trump'tan İran açıklaması: Anlaşma istiyorlar ama kendi halkları tarafından öldürülmekten korkuyorlar
İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt’in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında İran: Suudi Arabistan ve Kuveyt'in stratejik altyapı haritası İran ordusunun masasında

21:51
Dünya Kupası için son 90 dakika Romanya’yı deviren A Milli Takımımız finalde
Dünya Kupası için son 90 dakika! Romanya'yı deviren A Milli Takımımız finalde
21:50
Ne yaptın sen Arda Bütün ülke onu konuşuyor
Ne yaptın sen Arda! Bütün ülke onu konuşuyor
21:39
Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı
Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı
20:51
Yerlikaya’nın uzun zaman sonra yaptığı açıklama zehir zemberek
Yerlikaya'nın uzun zaman sonra yaptığı açıklama zehir zemberek
20:25
Ali Koç ve oğlu Türkiye-Romanya maçını beraber izledi Mert Hakan detayı bomba
Ali Koç ve oğlu Türkiye-Romanya maçını beraber izledi! Mert Hakan detayı bomba
19:45
2 yaşındaki kayıp çocuk 10 saat sonra dağın zirvesinde bulundu
2 yaşındaki kayıp çocuk 10 saat sonra dağın zirvesinde bulundu
19:22
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı
Eski AK Parti Milletvekili Bayram Ali Bayramoğlu tutuklandı
19:18
Trump, İran’ın verdiği “çok büyük“ hediyeyi açıkladı
Trump, İran'ın verdiği "çok büyük" hediyeyi açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 21:57:48. #7.13#
SON DAKİKA: Elindeki bıçakla önüne gelene saldırmaya kalktı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.