Ferdi Kadıoğlu\'ndan A Milli Takım\'da bir ilk

A Milli Futbol Takımı'nın yıldız isimlerinden Ferdi Kadıoğlu, Romanya karşısında attığı golle kariyerinde önemli bir ilke imza attı.
2026 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri play-off turu yarı finalinde oynanan karşılaşmanın 53. dakikasında sahneye çıkan Ferdi Kadıoğlu, attığı golle ay-yıldızlı ekibi 1-0 öne taşıdı.
Başarılı futbolcu, bu golle birlikte A Milli Takım formasıyla resmi maçlardaki ilk gol sevincini yaşamış oldu. Ferdi'nin attığı gol hem tribünleri coşturdu hem de karşılaşmanın seyrini değiştiren anlardan biri oldu.
