Dimarco'nun birkaç saniyelik sevinci iki ülke arasında kriz çıkardı

27.03.2026 18:43
Dünya Kupası play-off finaline yükselen İtalya'nın maç sonrasında soyunma odasındaki bir kutlama görüntüsü büyük tartışma yarattı. İtalyan futbolcu Dimarco'nun Bosna Hersek'in tur atlaması sonucu yaptığı sevinç hareketi, Bosnalı taraftarlar ve Boşnak futbolcu Edin Dzeko'nun sert tepkisine neden oldu.

Dünya Kupası play-off yarı finalinde Kuzey İrlanda'yı yenerek finale yükselen İtalya, Dünya Kupası'na giden yolda finaldeki rakibi beklemeye başlamıştı.

DIMARCO, BOSNA HERSEK'İN TURU GEÇMESİNE SEVİNDİ

Yarı finalin diğer ayağında Edin Dzeko'nun formasını giydiği Bosna Hersek, Galler'i penaltı atışlarında eleyerek finale çıktı ve İtalya'nın rakibi oldu. Bosna Hersek maçını izleyen İtalyan oyuncular ve teknik heyetinin maçın bitişinin ardından yaşadığı sevinç adeta kriz çıkardı. İtalya Milli Takımı oyuncusu Federico Dimarco'nun yumruğunu sallayarak sevinç gösterisinde bulunduğu görüldü.

BOSNA'DAN SERT TEPKİ

Dimarco'nun Galler'in elendiğini ve Bosna Hersek'in turu geçtiğini öğrendiği an yapılan bu kutlama, Bosna Hersek taraftarları tarafından açık bir saygısızlık olarak değerlendirildi. Sosyal medyadan birçok yorumda bulunan Boşnak taraftar, "İtalyanların saygısızlığına ve kibrine bakın! Biz penaltılarda kazanır kazanmaz onlar kutlamaya başladı. Bunu Zenica'da hatırlatacağız!" şeklinde ifadeler kullandı.

DZEKO'DAN DA AÇIKLAMA

Öte yandan Bosna Hersek takım kaptanı Edin Dzeko da konuyla ilgili konuşarak, ''Onlar Zenica'ya büyük favori sıfatıyla gelecek. Ama biz ne yapabileceğimizi kanıtlamak istiyoruz. Küçümsenmeyeceğimizi herkese göstereceğiz'' dedi.

    Yorumlar (1)

  • 199715 199715:
    Sevinmeseletdi mesela daha mu iyi bu defa yenebileceğimizü düşnmemişler diye hayıflanacaklardı. 1 0 Yanıtla
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.03.2026 19:56:47.
