Kulağına gizlediği uyuşturucuyla yakalandı

Kayseri'de Yunus ekipleri, yaptıkları uygulama sırasında durumundan şüphelendikleri M.Ç.'yi durdurdu.
Şüpheliye Kayseri Devlet Hastanesi'nde yapılan beden muayenesinde, kulak iç kanal kısımlarına saklanmış vaziyette 2 parça halinde toplam 0,25 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Gözaltına alınarak polis merkezine götürülen M.Ç. hakkında 'uyuşturucu madde bulundurmak' suçundan adli işlem başlatıldı.
