Son Dakika Haberleri: Merkez Bankası: "Finansal Piyasalarda Yaşanan Gelişmeler Dikkate Alınarak, 1 Hafta Vadeli Repo...

Merkez Bankası: "Finansal Piyasalarda Yaşanan Gelişmeler Dikkate Alınarak, 1 Hafta Vadeli Repo...

1 saat önce

IHAAW164325-EKO/22-03-2019- Merkez Bankası: "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır.

Merkez Bankası:
IHAAW164325-EKO/22-03-2019

- Merkez Bankası: "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır." 22.03.2019 16: 43: 25 TSI
NNNN - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:49 Kaynak: İHA

Merkez Bankası, Ekonomi
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