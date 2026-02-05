Merkez Bankası Rezervleri Artış Gösterdi - Son Dakika
Ekonomi

Merkez Bankası Rezervleri Artış Gösterdi

05.02.2026 15:37
30 Ocak haftasında Merkez Bankası rezervleri 2,5 milyar dolar artarak 218 milyar dolara ulaştı.

Merkez Bankası toplam rezervleri 30 Ocak ile biten haftada 2 milyar 544 milyon dolar arttı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre, Merkez Bankası toplam rezervleri 30 Ocak ile biten haftada 2 milyar 544 milyon dolar artarak 218 milyar 158 milyon dolar oldu.

Brüt döviz rezervleri 1 milyar 797 milyon dolarlık azalışla 86 milyar 202 milyon dolardan 84 milyar 405 milyon dolara indi. Altın rezervleri ise 30 Ocak haftasında 4 milyar 341 milyon dolar artarak 129 milyar 412 milyon dolardan 133 milyar 753 milyon dolara yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

15:55
SON DAKİKA: Merkez Bankası Rezervleri Artış Gösterdi
