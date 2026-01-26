Merkezefendi Basket, Karşıyaka'yı Yenerek Kazaçtı

Salon: Pamukkale Üniversitesi
Hakemler: Emin Moğulkoç, Seher Ayşer Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz
Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket: Bleijenbergh 12, Ömer Can İlyasoğlu 6, Miles 10, Roko Badzim 23, Mahir Ağva 8, Emre Tanışan 2, Griffin 14, Cazalon 2, Omic 6, Egemen Güven, Erbey Kemal Paltacı
Karşıyaka: Sokolowski 8, Samet Geyik 5, Manning 8, Alston 3, Moody 20, Young 17, Serkan Menteşe 2, Gordic 12, Bishop 6, Ege Özçelik, Mert Celep
1. Periyot: 33-15
Devre: 51-39
3. Periyot: 69-59
Beş faulle oyundan çıkan: 39.75 Samet Geyik (Karşıyaka)
Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin 17. haftasında Yukatel Merkezefendi Belediyesi Basket, konuk ettiği Karşıyaka'yı 83-81 yendi.
