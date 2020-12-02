Merkezefendi'de hafta sonu kurulan pazarların günü değişti - Son Dakika

Merkezefendi'de hafta sonu kurulan pazarların günü değişti

02.12.2020 12:37
Merkezefendi'de hafta sonu kurulan pazarların günü değişti, System.String[]

Merkezefendi Belediyesi, pandemi tedbirleri kapsamında hafta sonu kurulacak olan pazarları sokağa çıkma yasağından dolayı cuma ve pazartesi gününe alındı.

Merkezefendi Belediyesi, pandemi tedbirleri kapsamında hafta sonu kurulacak olan pazarları sokağa çıkma yasağından dolayı cuma ve pazartesi gününe alındı.

Merkezefendi Belediyesi pandemi çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda, hafta sonu kurulacak pazarlar cuma ve pazartesi gününe alındı. Cumartesi günleri kurulan Karaman, Yenişehir, Mehmet Akif Ersoy, Karahasanlı, Yeşilyayla ve Çeltikçi Pazarları Cuma günleri, Pazar günleri kurulan Sevindik, Merkezefendi, Hallaçlar ve Gültepe Pazarları ise Pazartesi günleri kendi yerlerinde kurulacağı belirtildi.

Yasak devam edene kadar pazarlar hafta içinde kurulmaya devam edecek

Hem vatandaşın hem de esnafın mağdur olmayacağını söyleyen Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan, "Pandemi tedbirleri kapsamında alınan hafta sonu sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle hafta sonları kurulan pazarlarımızı Cuma ve Pazartesi gününe aldık. Sokağa çıkma kısıtlamaları bu şekilde devam ettiği sürece pazarlarımızın günleri bu düzende olacak. Bu sayede hem hemşerilerimizin ihtiyacını karşılayacağız hem de pazarcı esnafımız mağdur olmayacak" diye konuştu. - DENİZLİ

Merkezefendi'de hafta sonu kurulan pazarların günü değişti
Merkezefendi'de hafta sonu kurulan pazarların günü değişti

Merkezefendi, Pazartesi, Pazarlar, Cuma, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Merkezefendi'de hafta sonu kurulan pazarların günü değişti - Son Dakika


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