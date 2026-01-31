Merkezefendi, Efes'i Ağırlıyor

TÜRKİYE Sigorta Basketbol Süper Ligi'nde son olarak evinde Karşıyaka'ya 83-81 mağlup eden Merkezefendi Belediyesi Basket yarın Anadolu Efes'i konuk edecek. Pamukkale Üniversitesi Spor Salonu'nda saat 13.00'te başlayacak 18'inci hafta mücadelesinde Kerem Baki, Orhan Çağrı Hekimoğlu, Halil Erkoç hakem heyeti düdük çalacak.

Ligde 7 galibiyetle 10'uncu sırada yer alan Denizli temsilcisi, 10 galibiyeti bulunan 6'ncı basamaktaki rakibini yenerek 3'te 3 yapmayı hedefliyor. İlk yarıda Anadolu Efes, İstanbul'da maçı 90-72 kazanmıştı.