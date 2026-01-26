Merkezefendi\'nin Zaferi

SALON: Pamukkale Üniversitesi
HAKEMLER: Emin Moğulkoç, Seher Ayşer Nur Yazıcıoğlu, Kerem Yılmaz
MERKEZEFENDİ BELEDİYESİ BASKET: Bleijenbergh 12, Ömer Can İlyasoğlu 6, Miles 10, Roko Badzim 23, Mahir Ağva 8, Emre Tanışan 2, Griffin 14, Cazalon 2, Omic 6, Egemen Güven, Erbey Kemal Paltacı
KARŞIYAKA: Sokolowski 8, Samet Geyik 5, Manning 8, Alston 3, Moody 20, Young 17, Serkan Menteşe 2, Gordic 12, Bishop 6, Ege Özçelik, Mert Celep
1'İNCİ PERİYOT: 33-15
İLK YARI: 51-39
3'ÜNCÜ PERİYOT: 69-59
5 FAUL: Samet (39.35) (Karşıyaka)
BASKETBOL Süper Ligi'nin 17'nci hafta maçında Merkezefendi Belediyesi Basket konuk ettiği Karşıyaka'yı 83-81 yendi. Maçın ilk periyodunu Karşıyaka karşısında 33-15 önde götüren Merkezefendi Belediyesi Basket, devreyi 51-39 üstün kapattı. Üçüncü periyodu 69-59 önde bitiren ev sahibi ekip, son çeyrekte bitime 1 dakika 26 saniye kala 5 sayı (76-81) geride olmasına rağmen sahadan galibiyetle ayrılmayı başardı: 83-81.
