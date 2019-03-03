Son Dakika Haberleri: Merseyside Derbisinde Kazanan Yok

Merseyside Derbisinde Kazanan Yok

34 dakika önce

Premier Lig'in 29. haftasında Merseyside derbisinde Everton ile Liverpool 0-0 berabere kaldı.

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Premier Lig'in 29. haftasında Merseyside derbisinde Everton ile Liverpool 0-0 berabere kaldı.

Premier Lig'in 29. haftasında Merseyside derbisinde kazanan çıkmadı. Everton, Goodison Park'ta Liverpool ile karşılaştı. Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona ererken, ikinci yarıda da gol sesi çıkmadı. Everton'da forma giyen milli futbolcu Cenk Tosun müsabakaya yedek başladı. Cenk 74. dakikada Dominic Calvert-Lewin'in yerine oyuna dahil oldu.

Bu sonucun ardından Liverpool puanını 70 yapsa da liderliği 71 puanlı Manchester City'e kaptırdı. Everton ise puanını 37'e çıkardı. - İSTANBUL

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.03.2019 09:19 Kaynak: İHA

Liverpool, Everton, Spor
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