Mersin 8 yaşındaki Nur için seferber oldu! Kokuya duyarlı köpeklerle aranıyor - Son Dakika
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Mersin 8 yaşındaki Nur için seferber oldu! Kokuya duyarlı köpeklerle aranıyor

19.04.2022 08:26

Mersin'in Erdemli ilçesinde gece saatlerinde kaybolan 8 yaşındaki Nur Hamit Bilal, her yerde aranıyor. Mahalle halkının ekiplerle birlikte aradığı çocuk için kokuya duyarlı köpekler de getirildi.

İlçeye bağlı Çeşmeli Mahallesi Merkeze Sokak'ta alınan bilgiye göre, yabancı uyruklu Havva ve Hamit Bilal çiftçinin 8 yaşındaki kızı Nur, gece 21.30 sıralarında kayboldu.

200 KİŞİ EKİPLERLE BİRLİKTE ARAMA ÇALIŞMALARINA KATILDI

Çocuğu bulamayan ailesi komşulardan yardım istedi. Komşular hem mahalle sakinlerine hem de ekiplere haber verdi. Bunun üzerine mahalle sakini yaklaşık 200 kişi ile birlikte jandarma, AFAD, AKUT ve İtfaiye ekipleri 2'si kokuya duyarlı biri kadavra olmak üzere 3 köpek getirerek arama çalışması yaptı.

Mersin'de kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için tüm ekipler seferber oldu

ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Vatandaşlarla tüm ekipler çocuğun evi başta olmak üzere 5 kilometrelik alanda 6 saat süren detaylı arama yaptı. Yapılan ilk aramalarda bir sonuç alınamazken, çalışmaların aralıksız sürdüğü bildirildi.

Mersin'de kaybolan 8 yaşındaki kız çocuğunu bulmak için tüm ekipler seferber oldu

"ŞU ANA KADAR HİÇBİR SONUÇ ÇIKMADI"

Arama çalışmalarına katılan mahalle sakinlerinden Zafer Sarıaslan, "Gece saat 21.30 gibi kız çocuğu kaybolmuş. Bütün Çeşmeli'nin gençleri ve halkı olmak üzere 200-250 kişi bölgeyi tamamen taradı. Şu ana kadar hiçbir sonuç alınamadı. Hala Akut, AFAD, jandarma herkes arıyor" dedi.

Nur'un ablası ise, kardeşinin kaybolduğunu ve herkesin aramasına rağmen halen bulunamadığını kaydetti.

Mersin 8 yaşındaki Nur için seferber oldu! Kokuya duyarlı köpeklerle aranıyor
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Jandarma, Akut, AFAD, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Mersin 8 yaşındaki Nur için seferber oldu! Kokuya duyarlı köpeklerle aranıyor - Son Dakika


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