Mersin Adliyesi'nde Reform Hedefi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Mersin Adliyesi'nde Reform Hedefi

13.01.2026 12:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Başsavcı Çelikkol, Mersin Adliyesi'ni Türkiye'nin örnek adliyeleri arasına sokmayı amaçlıyor.

Mersin Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Çelikkol, Mersin Adliyesi'ni Türkiye'nin örnek gösterilen adliyelerinden biri haline getirmeyi hedeflediklerini belirtti.

Çelikkol ve Adalet Komisyonu Başkanı Serdar Ceylan, Mersin Adliyesi Konferans Salonu'nda, yazı işleri müdürleri, zabıt katipleri ve personellerle bir araya geldi.

Temel önceliklerinin adliye çalışanlarının daha huzurlu, güvenli ve verimli bir ortamda görev yapmalarını sağlamak olduğunu belirten Çelikkol, fiziksel şartların iyileştirilmesi, iş bölümünün hakkaniyetli bir şekilde düzenlenmesi ve karşılaşılan mesleki zorlukların en aza indirilmesi konusunda birimlerle istişare yaptıklarını ifade etti.

Çelikkol, adliye personeline çalışmalarından dolayı teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Son 20 yılda Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına gelen dosya sayısında 2025'te en çok temizleme oranını yakaladık. Gelen dosyalarla bir yıl içerisinde toplamda 88 bin 942 dosyada karar verildi, böylelikle karar çıkarmada temizleme oranı yüzde 105,03 olarak gerçekleşti, yani rekor kırdık. Ayrıca önümüzdeki dönemde etkin soruşturma yaparak, adalete olan güven duygusunu da en üst seviyeye çıkartacağız. Hedefimiz, Mersin Adliyesi'ni Türkiye'nin örnek gösterilen adliyelerinden biri haline getirmektir. Bunu da sizlerle birlikte yapacağımıza yürekten inanıyorum."

Adalet Komisyonu Başkanı Ceylan da kapılarının her zaman personellere açık olduğunu belirtti.

Kaynak: AA

Başsavcı, Türkiye, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin Adliyesi'nde Reform Hedefi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir Evli olanlar dikkat: Mesajı ve çağrıları görüp cevaplamamak boşanma sebebi olabilir
Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı Ameliyat masasına yatacak olan Murat Çalık hastane camından el salladı
Trump’tan NATO’ya rest: Sizi ben kurtardım Trump'tan NATO'ya rest: Sizi ben kurtardım
TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı’na Hacıosmanoğlu’nun giydiği forma damga vurdu TÜGVA, Gençlig 2026 Lansmanı'na Hacıosmanoğlu'nun giydiği forma damga vurdu
AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli AK Parti Sözcüsü Çelik: İran, sorunlarını kendi öz dinamikleriyle çözmeli
Şanlıurfa’da sopayla darba 4 tutuklama Şanlıurfa'da sopayla darba 4 tutuklama

13:37
Duruşmada kan aktı Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
Duruşmada kan aktı! Savcı, kadın hakimi silahla vurdu
13:27
Kan donduran iddia: İran’daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
Kan donduran iddia: İran'daki karanlık gecede 12 bin kişi öldürüldü
13:24
Türkiye’de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
Türkiye'de 840 istasyonu olan akaryakıt devi el değiştirdi
13:17
Galatasaray’ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
Galatasaray'ın Fabian Ruiz için gözden çıkardığı rakam belli oldu
12:57
Selen Görgüzel’in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
Selen Görgüzel'in ifadesi ortaya çıktı: Emel Müftüoğlu benim üzerimden para kazanmış olabilir
12:30
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat’ın batısında kalan YPG’nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Suriye Savunma Bakanlığı, Fırat'ın batısında kalan YPG'nin işgal bölgesini askeri alan ilan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 14:06:13. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin Adliyesi'nde Reform Hedefi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.