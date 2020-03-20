MERSİN Anamur'da cadde ve sokaklarda hijyen çalışması - Son Dakika

Anamur'da cadde ve sokaklarda hijyen çalışması

ANAMUR Belediyesi, Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri ile yaptığı ortak çalışmada ilçe genelinde korona virüse karşı cadde ve sokaklarda temizlik çalışmalarını artırdı.

Anamur Belediyesi korona virüsüne karşı tedbir almak için halkın ortak kullanım alanlarında ve resmi kurumlarda dezenfekte çalışmalarını sürdürdü. Kaymakamlık ve Adliye binasında yapılan dezenfekte çalışmalarında personel dışarda bekletildi. Ekipler ilçe genelinde çocuk oyun alanları, dükkan önleri, cadde ve sokakları özel temizlik maddesiyle yıkarken, bakteri üremesinin önüne geçebilmek için kaldırım kenarları ve çöp konteynerlerini dezenfekte etti. Sokaklarda ve kurumlarda yürütülen dezenfekten çalışmalarından memnuniyet duyan vatandaşlar ise ekiplere ve Belediye Başkanı Hidayet Kılınç'a teşekkür etti. RESMİ KURUMLAR İLAÇLANDI

Anamur Belediye Başkan Yardımcısı Türkan Kasapoğlu, halk sağlığını korumak için belediye olarak tüm önlemleri aldıklarını belirterek, "Korono virüsü dolayısıyla, halkımızın sağlığını düşünerek resmi kurumlarımızı ilaçlamaya başladık. Bize gelen talepler doğrultusunda belli bir sırayla bütün kurumlarımızı ilaçlamaya devam edeceğiz. Bu kurumlarımızın içerisinde okullarımız, camilerimizde var. Ayrıca halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde de ilaçlama faaliyetlerini yürüteceğiz. Anamur Belediyesi olarak elimizden gelen bütün imkanları seferber ettik, her türlü tedbiri aldık" dedi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ekipleri de il genelinde olduğu gibi Anamurda'da dezenfekte çalışmalarını sürdürdü. Bu kapsamda ekipleri Anamur Belediyesi ile eş zamanlı olarak sorumluluk alanlarına giren cadde ve sokakları ilaçlı su ile dezenfekte etti. Ekipler, sokak ve caddelere cephesi olan iş yerlerini de yıkayarak korona virüsüne karşı önlem aldı.