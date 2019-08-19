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Mersin Büyükşehir Belediyesinde geçmişe yönelik inceleme

1 saat önce

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Seçer, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tepeköy ve Fındıkpınarı mahallelerini ziyaretinde yaptığı konuşmada, belediyede yapılan tüm harcamaların kendisinin kontrolünde olduğunu söyledi.

Mersin Büyükşehir Belediyesinde geçmişe yönelik inceleme, System.String[]
Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Seçer, merkez Mezitli ilçesine bağlı Tepeköy ve Fındıkpınarı mahallelerini ziyaretinde yaptığı konuşmada, belediyede yapılan tüm harcamaların kendisinin kontrolünde olduğunu söyledi.
"Bütün dairelerimizin dosyalarını geçmişe yönelik olarak denetliyoruz. Her şey kanun, nizam ve yetki çerçevesinde yapılıyor. Geçmişte yapılan borçları öderken vicdanım rahat etsin diye bütün dosyaları açtırdım, hepsi müfettişlerin elinde. Sizin vergilerinizle bana aktarılan kaynaklar emin ellerde. Para sizin, kaynak sizin, bunun vebali de ağır. Onun için ince eleyip, sık dokuyoruz. Haram, ziyan, israf, tüyü bitmemiş yetimin hakkını yemek, birilerinin cebine para aktarmak bizim kitabımızda yazmaz. Bu ülkenin doğru adamlara ihtiyacı var."
"Belediyedeki harcamaların özellikle benim kontrolümde olması yönünde talimat verdim. Çünkü bir borç devralmıştık. Şikayetim yok ama ortada bir gerçek var. Bunları tartışarak zaman yitirmedim ama kanun dışı bir şey yapılmışsa bunu da gördüğüm zaman ucu nereye dokunursa dokunsun dibine kadar da giderim. Bu konuda eleştiriler alıyoruz. Kanun bilmeyen, benim yetkilerim nedir bilmeyen ve ağzı olan herkes konuşuyor. Bizim kimseyi koruduğumuz yok ama bizim de kimseyi kasıtlı olarak suçladığımız yok."
Fındıkpınarı, Tepeköy, Mezitli, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 19.08.2019 12:22 Kaynak: AA
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