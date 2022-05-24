Mersin'de 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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Mersin'de 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

24.05.2022 11:01
Mersin'de 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, hırsızlık ve yağma suçlarından hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

Mersin'in Yenişehir ilçesinde, hırsızlık ve yağma suçlarından hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü cezaevine gönderildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği, 20 farklı suçtan kaydı da olan firari hükümlü M.B'nin saklandığı adresi tespit etti.

Adrese düzenlenen operasyonda M.B, yakalandı.

Hakkında 10 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası olan hükümlü, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

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Kaynak: AA

Yenişehir, Mersin, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Mersin'de 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Mersin'de 10 yıl 5 ay hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Son Dakika
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