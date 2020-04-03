Mersin'de 19 mahallenin içme suyu sorunu çözüldü - Son Dakika

Mersin'in Tarsus ilçesinde yeni döşenen isale hattıyla 19 mahallenin içme suyu sorunu çözüme kavuşturuldu.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesine bağlı Kızılçukur, Alibeyli, Çiftlik, Hacıhamzalı, Göçük, Kadelli, Yazlık, Kırıt, Taşobası, Körlübeyi, Kurbanlı, Sağlıklı, Yanıkkışla, Koçömerli, Çavuşlu, Çokak, Çamalan, Kaburgediği ve Karakütük Mahallelerinin su miktarı yeni isale hatlarıyla birlikte artırıldı.

Yaz aylarında su tüketiminin artması ve kaynaktaki isale hattının küçük çaplı olması nedeniyle yetersiz kalan içme suyu sorunu çözüme kavuşturuldu.

Yeni isale hattıyla birlikte 600 bin lira enerji tasarrufu elde edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen MESKİ Genel Müdürü Alaeddin Alkaç, kent merkezi ve kırsal bölgeleredeki yatırımların sürdüğünü bildirdi.

Tarsus'ta yapılan yeni isale hattıyla terfili hattın devre dışı bırakıldığını aktaran Alkaç, "Enerji tasarrufu sağladık, mahallelerin içme suyu problemini çözdük. Ekiplerimizin yoğun çalışmaları sonucunda su kaynağına yaklaşık 2 bin 550 metrelik isale hattı imalatı yaparak, 19 mahallemizin içme suyu problemini ortadan kaldırdık." ifadelerini kullandı.