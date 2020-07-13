Mersin'de 438 kök kenevir bitkisi ele geçirildi - Son Dakika

Mersin'de 438 kök kenevir bitkisi ele geçirildi

Mersin'in Silifke ilçesinde ormanlık alanda 438 kök kenevir bitkisi ele geçirdi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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