Mersin'de 44 kilo tütün ve 245 bin makaron ele geçirildi - Son Dakika

MERSİN'de polisin 2 ayrı adrese düzenlediği baskında 44 kilo gümrük kaçağı tütün ve 245 bin makaron ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) şube ekipleri, bandrolsüz kaçak makaron ticareti ve sigara üretimi yapan şüphelilerin yakalanmasına yönelik 2 ayrı adrese baskın düzenledi. Yapılan aramalarda 245 bin bandrolsüz kaçak makaron, 44 kilo gümrük kaçağı tütün, sigara üretiminde kullanılan sigara basma makinesi ve kompresör ele geçirildi. Olayla ilgili gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.