Mersin'de Bakliyat Firmasına Silahlı Saldırı

Mersin'in merkez Akdeniz ilçesindeki bakliyat firmasına düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kazanlı Mahallesi'nde faaliyet gösteren bir bakliyat firmasına, dün akşam saatlerinde motosikletli 2 kişi tarafından uzun namlulu silahlarla ateş açıldı.

Yaralananın olmadığı ve iş yerine kurşunların isabet ettiği saldırıya ilişkin Mersin Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

Polis ekiplerinin, 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaları sürüyor.