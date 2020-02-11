Mersin'de buz devri - Son Dakika
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Mersin'de buz devri

6 saat önce

Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerinde gece hava sıcaklığı yüksek kesimlerde eksi 10 dereceye kadar düştü.

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Mersin'in Erdemli ve Silifke ilçelerinde gece hava sıcaklığı yüksek kesimlerde eksi 10 dereceye kadar düştü. İlçelerdeki mağaralardan damlayan sular ile sulama borularından etrafa sıçrayan sular donarak ilginç görüntüler oluşturdu. Bu görüntüler ise vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi.


Erdemli ilçesinin yüksek rakımlı mahallelerinden Güneyli'de hava sıcaklığı eksi 7 dereceye kadar düştü. İlçeye bağlı Güneyli Mahallesi'nde bazı mağaralarda 50 santimetre ile 1,5 metreye ulaşan buzul sarkıt ve sütunları oluştu. Güneyli Mahallesi'nde yaşayan Halil Kara, hayvanlarını otlatmak için çıktığı arazideki mağaralarda suların donarak buz sarkıt ve sütunu oluştuğunu gördüğünü söyledi.


Son yılların en etkili kışının yaşandığını da ifade eden Kara, sıcaklığın ise Torosların eteğindeki mahallelerinde eksi 7 derece olduğunu da kaydetti.


Öte yandan, ilçenin eski sahil beldelerinden Ayaş Mahallesi'ndeki Kızılbağ mevkisinde ve Silifke ilçesine bağlı Seydili Mahallesi'nde sulama borusundan etrafa sıçrayan sular dondu. Borular ve ağaçlar ilginç buzul görüntüleri oluşturdu. İlginç görüntü vatandaşlar tarafından cep telefonlarıyla görüntülendi. - MERSİN

Silifke, Erdemli, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.02.2020 11:55 Kaynak: İHA
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