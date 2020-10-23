Mersin'de çıkan yangında 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü - Son Dakika

Mersin'de çıkan yangında 1,5 hektar ormanlık alan zarar gördü

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangında 1,5 hektarlık kızılçam ormanında zarar oluştu.

Mersin'in Erdemli ilçesinde çıkan orman yangında 1,5 hektarlık kızılçam ormanında zarar oluştu. Çerçili Mahallesi Süpürgelik mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle çıkan yangına itfaiye ve orman işletme müdürlüğüne bağlı ekipler müdahale etti. Toplam 5 arazöz ve 25 personelin katıldığı çalışma sonucu yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında 1,5 hektar kızılçam ormanının zarar gördüğü bildirildi.

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