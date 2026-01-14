Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3-sayfa

Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu

Mersin\'de Dolandırıcılık Operasyonu
14.01.2026 09:59
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de paravan şirketlerle dolandırıcılık yapan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Mersin'de paravan şirketler üzerinden yatırım, kredi ve ev satışı vaadiyle dolandırıcılık yapan şebekeye yönelik düzenlenen operasyonda yakalanan 15 şüpheliden 10'u tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, paravan şirketler aracılığıyla banka hesapları açtırarak yatırım ve kredi vaadiyle, kapora ve senet karşılığı ev satma ilanları üzerinden haksız kazanç sağladıkları belirlenen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen çalışmalar kapsamında organize şekilde dolandırıcılık yapan şebeke üyeleri belirlendi. Belirlenen şüphelilere yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 15 şüpheli yakalanırken, adreslerde ve şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda 15 cep telefonu, 1 dizüstü bilgisayar ile paravan şirketler adına düzenlenmiş çok sayıda evrak ve kaşe ele geçirildi.

Emniyette ifadesi alınan 15 şüpheli adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkartılan şüphelilerden 10'u tutuklandı, 5'i adli kontrol şartı ile serbest kaldı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, 3-sayfa, Ekonomi, Mersin, Son Dakika

Son Dakika 3-sayfa Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ordu’da meraklıları için “şantiye izleme alanı“ oluşturuldu Ordu'da meraklıları için "şantiye izleme alanı" oluşturuldu
CHP’nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu’dur CHP'nin şaibeli kurultay davasında İmamoğlu savunma yaptı: Bana teklif eden Kılıçdaroğlu'dur
Futbolseverler heyecanla bekliyordu Afrika Uluslar Kupası’nda finalistler belli oluyor Futbolseverler heyecanla bekliyordu! Afrika Uluslar Kupası'nda finalistler belli oluyor
Türk tekstil devi konkordato ilan etti Türk tekstil devi konkordato ilan etti
Fenerbahçe’de bir ayrılık daha Yıldız isim takımdan gidiyor Fenerbahçe'de bir ayrılık daha! Yıldız isim takımdan gidiyor
Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu Kriz büyüyor: Konserini erteleyen İbrahim Tatlıses adliyeye koştu

10:55
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
Altın fiyatları durdurulamıyor: Çeyreğin saatler içerinde kazandığı değere bakın
10:31
10 günlük vahşet Cani, Mihriban’ı tanınmaz hale getirmiş
10 günlük vahşet! Cani, Mihriban'ı tanınmaz hale getirmiş
10:22
ABD Sağlık Bakanı: Trump 70 yaş üstü bir kişide görülen en yüksek testesteron seviyesine sahip
ABD Sağlık Bakanı: Trump 70 yaş üstü bir kişide görülen en yüksek testesteron seviyesine sahip
10:18
Fenerbahçe Divan Kurulu’nda bir ilk yaşanacak
Fenerbahçe Divan Kurulu'nda bir ilk yaşanacak
10:03
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
Temassız kartlarda şifresiz işlem limiti yarından itibaren 2 bin 500 lira oluyor
09:48
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Cezaevi personelinin yaptığı sosyal medyayı ikiye böldü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.01.2026 11:09:31. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Dolandırıcılık Operasyonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.