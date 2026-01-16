Mersin'de Drift Yapan Sürücüye 58 Bin TL Ceza - Son Dakika
Mersin'de Drift Yapan Sürücüye 58 Bin TL Ceza

Mersin'de Drift Yapan Sürücüye 58 Bin TL Ceza
16.01.2026 14:00
Mersin'de drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 58 bin 217 TL ceza kesildi. 24 araç trafikten men edildi.

MERSİN'de drift atarak trafiği tehlikeye düşüren sürücüye 58 bin 217 TL para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, sanal medyadan paylaşılan ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren drift görüntüleri ile ilgili çalışma başlattı. Çalışma kapsamında tespit edilen otomobil sürücüsüne 58 bin 217 TL idari para cezası uygulandı.

24 OTOMOBİL TRAFİKTEN MENEDİLDİ

Öte yandan gürültü kirliliği ve abart egzoz kullanımını önlemek amacıyla son bir haftada il genelinde yapılan kapsamlı denetimler sonucunda; 24 otomobil ile 24 motosiklet trafikten menedildi. İlgili araç sahiplerine toplam 558 bin 192 TL idari para cezası uygulandı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, Mersin, Güncel, Son Dakika

Mersin'de Drift Yapan Sürücüye 58 Bin TL Ceza

SON DAKİKA: Mersin'de Drift Yapan Sürücüye 58 Bin TL Ceza - Son Dakika
