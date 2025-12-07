Mersin'de Genç Üretici Çaresizlikte - Son Dakika
Mersin'de Genç Üretici Çaresizlikte

07.12.2025 13:52
Mersin'de genç üretici, 10 liraya mal ettiği marulu 2 liraya satamayınca tesisini kapatma aşamasına geldi.

(MERSİN) - Mersin'de topraksız tarım tesisi kuran genç üretici, topraksız tarımla 10 liraya mal ettiği marulu 2 liraya dahi satamayınca tesisini kapatma noktasına geldi. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, üreticiyi ziyaret ederek, "Üretici destek görmüyor, tüketici ise hayat pahalılığı nedeniyle 40-50 liraya marula bile erişemiyor. Böyle bir tarım ülkesi olamayız. Politikalar acilen gözden geçirilmeli, üreticinin eli tutulmalı" dedi.

Mersin'de topraksız tarım yatırımı yapan genç bir üretici, maliyeti 10 lirayı bulan marulu 2 liraya bile satamayınca tesisini kapatma noktasına geldi. CHP Mersin Milletvekili Talat Dinçer, üreticiyi ziyaret ederek destek çağrısında bulundu.

Dinçer, tüm birikimini kullanarak kurduğu topraksız tarım tesisini kapatmak zorunda kalan üreticinin durumunun tarım politikalarının sonucu olduğunu belirtti.

Dinçer, "Ülkemizde çiftçilik yapanların yaş ortalaması 58'e yükselmişken genç bir kardeşimiz tüm imkanlarını satarak tesis kurmuş. Ancak kendisine 10 liraya mal olan marullara 2 lira fiyat verilmiş. İşçilik maliyetlerinin bin 500 liraya dayandığı bir dönemde üretici bu yükün altından kalkamaz" ifadelerini kullandı.

"Politikalar acilen gözden geçirilmeli, üreticinin eli tutulmalı"

Tarım ve Orman Bakanlığı'nı göreve çağıran Dinçer, şunları söyledi:

"Bu tesisler kurumaya terk edilmiş durumda. Üretici destek görmüyor, tüketici ise hayat pahalılığı nedeniyle 40-50 liraya marula bile erişemiyor. Böyle bir tarım ülkesi olamayız. Politikalar acilen gözden geçirilmeli, üreticinin eli tutulmalı."

Üretici Süleyman Yenigün ise ürününe maliyetlerin altında teklifte bulunulduğunu belirterek, "Topraksız tarım için altınlarımı ve arabamı sattım. Maliyetim 10 liranın üzerinde ama teklif 2 lira. Destek alamadım, serayı kapatmak zorunda kaldım. Komisyoncular kazanırken üretici ve tüketici zarar görüyor. Biz bu şartlarda nasıl ayakta kalalım?" diye sordu.

Kaynak: ANKA

