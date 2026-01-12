Mersin'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın - Son Dakika
Mersin'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın

Mersin\'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın
12.01.2026 09:22
Toroslar'daki geri dönüşüm fabrikasında çıkan yangına itfaiye ve polis ekipleri müdahale ediyor.

Mersin'in Toroslar ilçesinde geri dönüşüm fabrikasının deposunda çıkan yangına müdahale ediliyor.

Yalınayak Mahallesi Hurdacılar Sitesi'nde kağıt ve plastik malzemelerin bulunduğu geri dönüşüm fabrikasının deposundan duman yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri yönlendirildi.

İtfaiye ekipleri, fabrikadan yükselen alevlere müdahale ediyor.

Polisler de toplumsal olaylara müdahale aracından (TOMA) sıktıkları suyla söndürme çalışmalarına destek veriyor.

Ekiplerin yangını kontrol altına almak için çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Mersin'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın - Son Dakika

SON DAKİKA: Mersin'de Geri Dönüşüm Fabrikasında Yangın - Son Dakika
