Mersin\'de Gökkuşağı Sevinci

MERSİN'de etkili olan sağanak yağışın ardından oluşan gökkuşağı görsel bir şölen sunarken, vatandaşlar bu an telefonlarıyla kaydetti.

Meteorolojinin Mersin için verdiği uyarının ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini gösterdi. Kent merkezinde yağmurla birlikte etkili olan dolu, sokakları beyaza bürüdü. Yağmur ve dolunun ardından akşam saatlerinde gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Gökyüzünde oluşan ve renkli görüntüler oluşan gökkuşağı hayran bıraktı. Gökkuşağı, gökyüzünde tablo meydana getirirken, vatandaşlarda cep telefonları ile o anları kayıt altına aldı.