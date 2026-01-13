Mersin'de Gökkuşağı Sevinci - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Mersin'de Gökkuşağı Sevinci

Mersin\'de Gökkuşağı Sevinci
13.01.2026 20:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Mersin'de sağanak yağış sonrası oluşan gökkuşağı, vatandaşları büyüledi ve anlar kaydedildi.

MERSİN'de etkili olan sağanak yağışın ardından oluşan gökkuşağı görsel bir şölen sunarken, vatandaşlar bu an telefonlarıyla kaydetti.

Meteorolojinin Mersin için verdiği uyarının ardından akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış etkisini gösterdi. Kent merkezinde yağmurla birlikte etkili olan dolu, sokakları beyaza bürüdü. Yağmur ve dolunun ardından akşam saatlerinde gökyüzünde gökkuşağı belirdi. Gökyüzünde oluşan ve renkli görüntüler oluşan gökkuşağı hayran bıraktı. Gökkuşağı, gökyüzünde tablo meydana getirirken, vatandaşlarda cep telefonları ile o anları kayıt altına aldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Mersin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Mersin'de Gökkuşağı Sevinci - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Valilik açıkladı İstanbul’da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek Valilik açıkladı! İstanbul'da kar yağışı etkisini sürdürmeye devam edecek
MEB 81 ile yazı gönderdi Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor MEB 81 ile yazı gönderdi! Ortaokul ve liselerde yeni dönem başlıyor
Fransa, Tahran’daki diplomatik personelini azaltıyor: Güvenlik kaygıları öne çıktı Fransa, Tahran'daki diplomatik personelini azaltıyor: Güvenlik kaygıları öne çıktı
Batman’da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı Batman'da Trafik Kazası: 3 Ölü, 3 Yaralı
Pişkin sürücü ehliyetine el konulunca araç başında içmeyi sürdürdü Pişkin sürücü ehliyetine el konulunca araç başında içmeyi sürdürdü
AK Parti Eski Milletvekili canlı yayında gözyaşlarını tutamadı AK Parti Eski Milletvekili canlı yayında gözyaşlarını tutamadı
Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez’den Trump’a sert yanıt Venezuela Geçici Devlet Başkanı Rodriguez'den Trump'a sert yanıt
ABD’li senatörden Hamaney’in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin ABD'li senatörden Hamaney'in tehdidine jet yanıt: Dronlara dikkat edin

21:18
Fethiye’de inanılmaz anlar Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
Fethiye'de inanılmaz anlar! Mauro Icardi 2 dakikada iki tane penaltı kaçırdı
20:57
Tepkiler çığ gibi büyüyor Tek bir istekleri var
Tepkiler çığ gibi büyüyor! Tek bir istekleri var
20:49
Galatasaray’a kötü haber Genç yıldız maçın başında sakatlandı
Galatasaray'a kötü haber! Genç yıldız maçın başında sakatlandı
20:47
Skandal iddia Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu’nda görev yapmış
Skandal iddia! Kadın hâkimi vuran savcı, Kadına Şiddetin Önlenmesi Bürosu'nda görev yapmış
20:32
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat Sağlığınızla oynuyorsunuz
Kablosuz kulaklık kullananlar dikkat! Sağlığınızla oynuyorsunuz
20:16
Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı
Şikayet üzerine şikayet yağdı, polis memuruna 4. kez soruşturma açıldı
20:16
Sertaç Şanlı, Türkiye’ye Beşiktaş formasıyla geri döndü
Sertaç Şanlı, Türkiye'ye Beşiktaş formasıyla geri döndü
19:27
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest
Oktay Kaynarca ve Emel Müftüoğlu, adli kontrolle serbest
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.01.2026 21:23:47. #7.11#
SON DAKİKA: Mersin'de Gökkuşağı Sevinci - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.