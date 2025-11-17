Mersin'de 'Hayır Deme Sanatı' Atölyesi Başladı

(MERSİN) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı, kadınların kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri ve sağlıklı sınırlar çizebilmeleri amacıyla "Hayır Deme Sanatı" adında yeni bir atölyeyi hayata geçirdi. Toroslar Kadın Sağlığı Danışma Merkezi'nde düzenlenen "Sağlıklı Sınırlar Atölyesi"ne üç ayrı grupta toplam 45 kadın katılıyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi, kadınların kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri ve sağlıklı sınırlar çizebilmeleri amacıyla "Sağlıklı Sınırlar Atölyesi"ni yaşama geçirdi. Toroslar Kadın Danışma Merkezi'nde başlayan atölyede, sınır koymakta güçlük çeken kadınlar hem kendi kişisel sınırlarını keşfediyor hem de "Hayır" diyebilmenin yollarını öğreniyor.

Atölye, 'sınır koymakta güçlük çekme' temasından yola çıkarak planlandı. Uygulamalı çalışmaların da yer aldığı atölyede, kadınlar fikirler üreterek sürece aktif şekilde dahil oluyor. Atölyede ele alınan konular arasında "Sınırlarımız Neye Benzer", "Hayır Demek Nasıl Hissettirir", "Sağlıklı Sınır Koyma Yöntemleri" ve "Hayatın İçinde 'Hayır' Diyebilmek" gibi başlıklar yer alıyor.

"Paylaşım odaklı, destek grubu gibi atölye sürecimiz var"

Mersin Büyükşehir Belediyesi Toroslar Kadın Danışma Merkezi'nde terapist olarak görev yapan Klinik Psikolog İrem Öz atölyenin cuma, cumartesi ve pazar günleri yetişkin kadınlara yönelik yapıldığını aktardı. Saat 14.00'te başlayan atölyenin yaklaşık üç saat sürdüğünü kaydeden Öz, "4 hafta sürecek bir atölye ve bu atölye sırasında sınırların bizim için ne anlama geldiğine 'Hayır' derken ne hissettiğimize, nelerin bizi 'Hayır' demekten mahrum bıraktığına, gündelik hayatta nasıl 'Hayır' diyebileceğimize ilişkin sağlıklı stratejiler geliştirmeyi ve bunu günlük yaşantımıza nasıl yayabileceğimizi konuşuyoruz. Paylaşım odaklı, destek grubu gibi atölye sürecimiz var" diye konuştu.

"Hiçbir zaman 'hayır' demeyi öğrenemedim"

Atölyeye katılan Necmiye Çetin, 'Hayır' diyebilmeyi öğrenmek amacıyla atölyeye katıldığını belirterek, "Bu etkinliği arkadaşımdan öğrendim. Katılmak istedim. İlk kez geldim. Umarım çok memnun kalırım, çünkü 'Hayır' demeyi bilmiyorum. Hiçbir zaman da öğrenemedim. Onu bu yaştan sonra öğrenmek istiyorum" dedi.

"Atölyenin benim için yararlı olacağına inanıyorum"

Emekli Öğretmen Selin Acar ise atölyeyi sosyal medyada görüp dikkatini çektiğini belirterek, "İlgimi çekti, çünkü hiç kimseye 'Hayır' diyemediğimi biliyorum. Kendimi çok yıprattığımı ve hep başkaları için kendimi üzdüğümü düşünüyorum. Atölyenin benim için yararlı olacağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Yoğun ilgi gören atölye, kasım ayında yeni katılımcılarla devam edecek. Detaylı bilgi almak isteyen ve kayıt yaptırmak isteyenler, 0 324 750 42 70 numaralı telefonu arayabilecek.